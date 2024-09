Ancora lavori post alluvione a Vaiano | 200mila euro per il Rio Secco

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)in Val di Bisenzio in programma nelle prossime settimane Un intervento da circaper mettere in sicurezza il Rio, in provincia di Prato, verrà realizzato dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio utilizzando le risorse trasferite dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. È in corso la gara per l’assegnazione dei. “Siamo nella fase della gara per l’assegnazione deiche avverrà nelle prossime settimane – afferma la sindaca diFrancesca Vivarelli – Dell’intervento ho dato personalmente comunicazione anche ad alcuni residenti del Pozzino durante un incontro avuto diversi giorni fa in Comune”. Gli interventi di progetto sono volti al ripristino della piena funzionalità idraulica del rio che, a causa dell’del novembre scorso, ha subito pesanti danni in alveo, sulle briglie e sulle sponde.