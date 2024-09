AEW | Qualche possibilità di vedere Shane O’Mac a Grand Slam?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Datempo si rumoreggia circa un possibile clamoroso approdo diMcMahon in AEW. Lui e Tony Khan si sono già incontrati a fine luglio, ma per ora niente di concreto. Stanotte c’è in programma Dynamitee proprio in vista di questo appuntamento si sta generando attesa circa possibili sorprese sul fronte. Ci saranno sorprese? Durante una sessione di Q&A su WrestleVotes si è parlato della situazione riguardanteMcMahon. Secondo quanto evidenziato, fonti vicine al figlio di Vince McMahon avrebbero riferimento che l’incontro avuto con Tony Khan non ha destato sorpresa, ma c’è di più. Stanotte Dynamitesarà di scena a New York dovevive il che sta generandospeculazione su possibili grosse sorprese.