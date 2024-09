VIDEO | Jey Uso batte Bron Breakker e diventa campione Intercontinentale – Match completo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 24 settembre 2024) In un finale elettrizzante di WWE Monday Night Raw, Jey Uso ha finalmente coronato il suo sogno diresingolo, strappando il titolodalle mani del gigante. Questoha segnato un momento cruciale nella carriera di Uso, consolidando la sua posizione come star singola nella WWE. UnEpico per il TitoloL’incontro tra Uso esi è rivelato un vero e proprio scontro tra titani. Entrambi i lottatori hanno dato fondo a tutto il loro arsenale, regalando al pubblico numerosi momenti di suspense con near-fall che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. La determinazione di Jey è stata evidente fin dall’inizio, deciso a dimostrare al WWE Universe che era giunto il suo momento di brillare come star singola.