Temptation Island le bollenti anticipazioni della terza puntata

(Di martedì 24 settembre 2024) Questa sera, martedì 24 settembre 2024, è in programma su Canale 5 ladi, affidato all’ormai collauda conduzione di Filippo Bisciglia. Grandi novità, sorprese e colpi di scena sono attesi nella succulentadi questa sera. LediUna delle coppie più discusse del programma è quella formata da Sara e Fabio, quest’ultimo accusato da un suo ex amico di essere una persona falsa poiché in realtà non sarebbe fidanzato e, anzi, avrebbe avuto diverse ragazze durante l’estate. In ogni caso, dopo l’infuocato falò di confronto, i due a sorpresa hanno deciso di uscire insieme dal programma. Il viaggio nei sentimenti proseguirà questa sera con le altre 6 coppie che metteranno a dura prova la loro relazione per capire se è in grado di resistere alle tempeste e alle burrasche dell’amore.