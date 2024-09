Salernitana novità nello staff tecnico di mister Martusciello

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Continua la preparazione dellaper la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Udinese in programma mercoledì alle ore 18:30.ha accolto un nuovo collaboratoregranata. Si tratta di Roberto Miggiano, classe 1964, che in passato ha guidato le formazioni Primavera di Lecce e Napoli, nonché le prime squadre di Giacomense, Pistoiese, Paganese e Viareggio in Lega Pro. In seguito ha collaborato con Inter, Watford e poi Torino. Per Miggiano, ex difensore, si tratta di un ritorno a Salerno: ha vestito la maglia della Bersagliera in 27 occasioni ufficiali nella stagione 1986/87. Le condizioni dei calciatori Fisioterapia per Franco Tongya. Inoltre, Andres Sfait si è sottoposto ad indagini diagnostiche presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno che hanno escluso lesioni muscolari.