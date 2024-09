Richard Carapaz rinuncia ai Mondiali di ciclismo | La salute dei miei cari è più importante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) L’Ecuador, dopo una stagione da sogno, era attesissimo per la prova in linea deidiin Svizzera. La compagine sudamericana però dovrà purtroppore alle sue due stelle: dopo il forfait di Jhonatan Narvaez è arrivato infatti anche quello di. Il vincitore della Maglia a Pois del Tour de France ha annunciato sui suoi profili social che non sarà presente a Zurigo domenica perché dovrà tornare a casa per stare vicino alla figlia che ha subìto un intervento chirurgico. Le sue parole: “Nelle ultime ore, sono stato costretto a tornare urgentemente in Ecuador per stare vicino a mia figlia. Fortunatamente l’intervento è andato bene, ma, senza dubbio, ci sono delle precauzioni da prendere.