Oroscopo Paolo Fox mercoledì 25 settembre 2024 | ottimo periodo per Cancro

(Di martedì 24 settembre 2024) L'diFox del 25avverte che in giornata la Luna sarà nella casa del. Si allineeranno molte situazioni, anche se non per tutti i segni zodiacali. Amore, lavoro, soldi, famiglia, relazioni sociali: vediamo cosa dicono le previsioni astrologiche diFox di25, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.25diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete evidenzia come la contrarietà lunare causi qualche piccolo fastidio. Non pretendere tutto e subito, ma cerca di stare sereno. Toro - L'diFox del Toro dice che l'opposizione di Venere comporta qualche discussione con il partner. Il consiglio del giorno è quello di mantenere un atteggiamento maturo.