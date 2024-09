Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 24 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di242024 Ariete Coinvolti in un processo di rinnovamento che richiede però ancora un po' di tempo prima di diventare concreto. Aspettate la Luna giusta. In mattinata è ancora in Gemelli, valida per un confronto, per le questioni scritte, nel pomeriggio inizia a calare in Cancro e già in serata si trasforma in ultimo quarto che coinvolge per prima la famiglia e tutto quello che non è stato ancora chiarito nel matrimonio. Una fase che può rendere aggressivi, usate Marte solo per l'amore. Toro Eccellente giorno per il lavoro, influssi ottimi sono diretti al mondo degli affari e della carriera. Volendo potete trovare nuove collaborazioni.