L’Ancona esce rafforzata dalla sconfitta La squadra piace a Senigallia per vincere

(Di martedì 24 settembre 2024) Primastagionale per. Doveva arrivare, prima o poi, ed è giunta domenica scorsa, assolutamente immeritata, al termine di una partita che ladi Gadda avrebbe ampiamente meritato dio quantomeno di pareggiare. Invece Boccardi e compagni sono stati costretti a uscire dal campo con il primo nulla di fatto del campionato, davanti al proprio pubblico che comunque li ha applauditi e incitati a lungo, durante e al termine di una prova in cui gli unici a tirare nello specchio della porta avversaria sono stati proprio i biancorossi. Mentre dall’altra parte sono stati puniti dagli undici metri nella circostanza del rigore, peraltro assegnato in modo generoso dall’arbitro Balducci di Empoli per l’impatto di Laukzemis in uscita alta su Ceccarelli, circostanza in cui l’estremo difensore biancorosso prima ha colpito il pallone e poi l’avversario.