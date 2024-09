L’agenda di Budapest nel Sahel tra minerali terrorismo e immigrazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) L’Ungheria è intenzionata a inviare circa duecento soldati in Ciad per combattere ile arginare la migrazione illegale verso l’Europa. Questa proposta, concepita danell’ambito dell’European Peace Facility, dovrebbe essere finanziata con 14 milioni di euro provenienti dai fondi comunitari, e sarà discussa il prossimo 26 settembre dagli ambasciatori dell’Unione Europea. A spingere verso questa decisione sarebbe, apparentemente, la questione migratoria. Lo stesso Viktor Orbán ha dichiarato che “la migrazione dall’Africa verso l’Europa non può essere fermata senza il coinvolgimento dei Paesi della regione del”. Tuttavia, molti esperti di sicurezza ritengono che un contingente di 200 soldati non avrà un impatto significativo, soprattutto in un paese grande quasi quattordici volte l’Ungheria.