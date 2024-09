I conflitti di oggi per l’Onu sono peggio della Guerra Fredda Guterres | All’epoca linee rosse ora sempre più Paesi fanno quello che vogliono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) La situazione internazionale dei giorni nostri rischia di esserere dei decenni, quando il mondo si trovava su fronti contrapposti e costantemente in bilico sul precipizio di un nuovo conflitto planetario. A sostenerlo, nel discorso di apertura dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, è il segretario delAntonio. “Nonostante tutti i suoi pericoli, laaveva delle regole. C’eranocalde,e guardrail. Può sembrare chenon le abbiamo, e non abbiamo nemmeno un mondo unipolare. Ci stiamo muovendo verso un mondo multipolare, ma non ci siamo ancora arrivati, siamo in un purgatorio di polarità. In questo purgatorio,piùstanno riempiendo gli spazi delle divisioni geopolitiche, facendochesenza alcuna responsabilità“.