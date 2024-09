Grande Fratello 2024 la lite in diretta tra Luca Calvani e Lorenzo | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 24 settembre 2024) Volano stracci traal. Durante la terza puntata l’attore che ha recitato in Beautiful ha uno scontro molto forte con il “nip”. Il motivo? Le nomination palesi che hanno fatto imbestialire l’attore! Ecco cosa è successo., litigate tra traLa terza puntata delha regalato ai telespettatori anche unaintv. Dopo le nomination, ex vincitore de L’Isola dei Famosi e attore che ha recitato in Beautiful, è risentito dalla nomination dell’amico. «Il nostro screzio è nato da un momento tra me e lui, quando ci siamo trovati dentro la stanza e ci siamo trovati e gli ho detto ‘nominami te’ e lui mi ha fatto cenno di no e poi ha preso e mi ha nominato.