Esordio con pareggio per il Città del Tricolore nella trasferta di Coppa

(Di martedì 24 settembre 2024) SH PAOLO BONOMI 4DEL4 SH PAOLO BONOMI: Antoniazzi, Botsio, Carrozzo, Ciaramella, Cioni, Corno, Costa, Dellizzotti, Eguizabal, Frego, Polledri, Rocca, Rodriguez, Rubin, Spitale, Tiraboschi, Ursone. All. Ursone.DEL: Agenjo, Bettuzzi, Boiardi, Buzzega Mira, Capellini, Catellani, Cekani, Chagouri, Denti, Galan, Gianolio Lopez, Morbioni, Prandi, Sajid, Sosa. All. Chaves. Arbitri: Nabarro e Dal Mas. Reti: Frego, Botsio, Botsio, Antoniazzi (PB); Capellini, Capellini, Agenjo, Sosa (CDT). Pari all’inItalia per il, che torna con un punto dallapavese sul campo dell’SH Paolo Bonomi.