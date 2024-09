Emporio solidale taglio del nastro dopo il trasloco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Il contrasto alle povertà ha un proprio quartier generale. Quello di ieri alla Piastra, al piano strada, dove una volta c’era Capararo, è stato un giorno importante e non per il capoluogo soltanto . "Con l’inaugurazione dello Sportello, dei nuovi spazi din e del centro diurno “drop in“ - ha sottolineato Massimo Bevilacqua, direttore del consorzio di cooperative sociali Sol.co. Sondrio – celebriamo un percorso che ha preso avvio tanti anni fa e diamo una risposta a un fenomeno che purtroppo è in costante crescita".