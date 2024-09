Coppa Davis Rafael Nadal è tra i convocati della Spagna | in coppia con Alcaraz per battere l’Italia e vincere l’ultimo trofeo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024)è ufficialmente tra iper la Final 8 di, che si terrà a Malaga dal 19 al 24 novembre. Il capitano David Ferrer ha deciso di inserire nel suo squadrone il 14 volte campione del Roland Garros, da schierare al fianco di Carlos, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta e Marcel Granollers. Dopo aver vistodiventare campione del mondo del tennis, ora lavuolegli azzurri e prendersi il titolo in casa. Tutti gli appassionati sperano di assistere a una sfida epica in finale trae Italia, con l’eventuale confronto trae Jannik Sinner. E chissà, magari sarà proprio il doppio cona essere decisivo. Se questo sarà l’addio al tennis di, lo scenario di Malaga potrebbe essere perfetto per concludere una carriera leggendaria.