Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 set – (Xinhua) – Looggi ha annunciato che adottera’ una nuovadicon, che dovrebbe essere inaugurata prima della fine dell’anno. L’attuale regola per idei visitatori del parco prevede che una persona possa acquistare un massimo di cinquecon una sola carta d’identita’. Questo agevola l’acquisto dei, ma comporta il rischio di bagarinaggio. La nuovamira a migliorare l’esperienza degli ospiti e a sostenere gli sforzi del governo per reprimere le attivita’ commerciali illegali, secondo quanto dichiarato dallo. Una volta avviata la nuova, ogni ospite dovra’ utilizzare la propria carta d’identita’ ufficiale per acquistare un biglietto, e ogni ospite potra’ acquistare un solo biglietto al giorno.