Brotti! nuovo concept multimediale di Manuela Zero e Davide Santi

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (askanews) – Si intitola! E non ridere che sei come loro il(disco, spettacolo teatrale e cortometraggio) ideato scritto e composto da, direttore artistico del progetto.! e non ridere che sei come loro traduce in musica parole e immagini, con un linguaggio, “infantile” e cinematografico, le storie di otto esseri umani storti, buffi, brutti e rotti che raccontano, senza pregiudizi, diversi aspetti critici della società. Uno sguardo al dolore che a volte può trasformare la vita delle persone rivelandone però la straordinaria forza d’animo. Due anni fa,si incontrano ed insieme realizzano l’album! E non ridere che sei come loro!. Trasformano poi il disco in uno spettacolo teatrale e in un cortometraggio prodotto dal giovane Amerigo Biadaioli.