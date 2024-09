Amici Alessandra Celentano si sbilancia sulla ballerina più brava di sempre | il gesto della prof

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 24 settembre 2024)non è solitarsi sugli allievi di, scuola in cui lavora come insegnante. Questa volta però l’ha fatto ricordando alcuni momenti che risalgono a 21 anni fa. L’insegnante infatti ha condiviso un reelpagina @sarannofamosicult nelle sue Instagram Stories in cui si vede Anbeta Toromani e Leon si esibiscono in un pezzo di repertorio classico; lei apprezza la loro esibizione e come voto da 8 a entrambi i ballerini. Unmolto fortemaestra diche dimostra come secondo lei lamigliore disia proprio Anbeta Toromani. La storia diadentra nel cast dinel 2003, portando con sé una lunga esperienza nel mondodanza classica, avendo lavorato comeper diverse compagnie prestigiose, tra cui il Teatro alla Scala di Milano.