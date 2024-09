Sequestrati 52 chili di marijuana a Viserba Rimini arrestati due giovani di 20 e 24 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Cinquantaduedie 80mila euro. Maxi sequestro di stupefacente ae dueromanidalla Squadra mobile durante un controllo. E’ successo a giovedì mattina: i duedi 20enne e 24enne sono statiper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. A notarli gli investigatori della Mobile che hanno prima individuato un giovane in strada, sotto un condominio dimentre stava attendendo con impazienza che arrivasse un'autovettura, una Renault Twingo. Quando l'auto è arrivata e i due hanno iniziato a parlare, gli agenti sono entrati in azione. Chiesti i documenti per l'identificazione, i due ventenni sono risultati entrambi della provincia di Roma, uno però domiciliato in Romagna a Misano, e l'altro temporaneamente in una struttura alberghiera di