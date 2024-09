Leno ciclista trovato incosciente sulla strada accanto alla sua bici | grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Brescia) – E’ statoa bordo, in arresto cardiaco., c’era la suacletta. Un uomo di 66 anni è stato soccorso oggi, lunedì 23 settembre alle 16.30 a, nel Bresciano, lungo la Sp8. Rianimato dai soccorritori, intervenuti con automedica, auto infermieristica, ambulanza, è stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’di Manerbio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che avranno il compito di ricostruire quanto accaduto. Compito arduo. dal momento che secondo le prime informazioni, non ci sarebbero testimoni. Ilpotrebbe essere stato urtato da un altro mezzo che poi non si è fermato oppure aver accusato un malore.