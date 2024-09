La città di una volta Il fascino del passato in decine di fotografie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un tuffo nell’Ancona di una, quella che in molti casi non c’è più. E’ ciò che permette di fare la mostra fotografica ‘Ancona trae futuro - I luoghi del lavoro e del tempo libero’, inaugurata ieri pomeriggio nel Museo della- Spazio Presente. L’iniziativa è realizzata dal Lions Club Ancona Host, in collaborazione con il Comune, e con il patrocinio della Regione Marche, dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, del Parco del Conero e dell’Ordine degli Architetti di Ancona. E’ la terza edizione del progetto dedicato alla riscoperta dell’Ancona ‘storica’ attraverso immagini d’epoca. Stal’esposizione è dedicata agli esercizi commerciali e ai luoghi di svago del capoluogo dorico. I visitatori possono ‘passeggiare’ per le vie dellaritrovando negozi, bar, cinema, ristoranti e teatri che hanno segnato la vita di intere generzioni di anconetani.