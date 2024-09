Cime tempestose Margot Robbie e Jacob Elordi protagonisti dell’adattamento di Emerald Fennell

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 23 settembre 2024)saranno idel nuovo adattamento didiretto da. La regista, nota per Saltburn e Promising Young Woman, ha sceltoper il ruolo di Catherine Earnshaw edper quello di Heathcliff, i due tormentati amanti del celebre romanzo di Emily Brontë., che ha già lavorato con il giovane attore in Saltburn (prodotto dalla stessa), scriverà, dirigerà e produrrà il film. Come riporta Deadline il progetto, attualmente in pre-produzione, sarà girato nel Regno Unito nel 2025 e sarà prodotto dalla LuckyChap diinsieme a MRC.aveva anticipato il suo coinvolgimento nel film con un post su Instagram, citando la celebre frase “Sii con me sempre assumi qualsiasi forma fammi impazzire!”.