Traffico Roma del 22-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione chiusa la diramazione diSud tra Torrenova il grande raccordo anulare nelle due direzioni per lavori fino alle 12 di oggi chiusa anche la stazione dinord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto provincia di dente che coinvolge quattro autovetture in direzione dell’auto sole è possibile uscire a Settebagni dove teniamo 1 km di coda e entrare a Castelnuovo di Porto dopo aver percorso la via Salaria in città chiusa via di Tor Bella Monaca tra Viale Duilio Cambellotti e via Domenico parasacchi in direzione della via Casilina Per consentire a seguito di un incidente in Piazza Venezia prevista per 11:30 una cerimonia con deposizione di una corona di alloro presso l’altare della patria possibili disagi almi ricordo infine la solita pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviate le linee bus 51 75 85 87 e 118 per ...