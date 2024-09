The Rugby Championship 2024 l’Argentina batte il Sudafrica e tiene viva la corsa al titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Si è appena conclusa allo Estadio Único Madre de Ciudades di Santiago del Estero la sfida tra Argentina e, valevole per la quinta giornata della The. Match folle, con gli Sprinboks che dominano per 15 minuti, poi spariscono e regalano un controparziale al. Ma nella ripresa si gioca punto a punto e alla fine è il piazzato sbagliato di Manie Libbok a tempo quasi scaduto a fare la differenza e torneo ancora da assegnare. Subito dominante il packno che regala una touche sui 5 metri alla propria squadra e sulla seguente rimessa arriva il passaggio ad Aphelele Fassi che può affondare e schiacciare per lo 0-7 iniziale dopo 3 minuti di gioco. E bastano altri 4 minuti prima che ilconceda il bis, questa volta con Jesse Kriel che si invola e schiaccia per lo 0-14, con la difesa argentina che si fa bucare troppo facilmente.