Serie B 2024 2025 | vincono Bari e Spezia notte fonda per il Frosinone

(Di domenica 22 settembre 2024) Ben otto i gol segnati nelle tre partite valide per la sesta giornata del campionato didi scena nel pomeriggio di domenica 22 settembre. Spicca il successo dello, che supera per 4-2 la Carrarese, portandosi in seconda posizione a -2 dalla capolista Pisa. Ospiti avanti con Cerri al 5?, ma la squadra ligure ribalta la sfida grazie alla famiglia Esposito: doppietta di Francesco e gol di Salvatore su rigore. A un quarto d’ora dalla fine, la Carrarese accorcia le distanze con Oliana, ma lochiude definitivamente i giochi grazie a Hristov. Tonfo del, che crolla in casa contro il, subendo un severo 3-0. A segno per i pugliesi Maita, Dorval e Favilli: si tratta del quarto risultato utile consecutivo. Ultimo posto a quota 3 punti invece per i ciociari, a pari merito con la Carrarese.