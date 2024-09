Pagelle GP Singapore F1 2024 | Norris domina col brivido Leclerc e Verstappen ottengono il massimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024)GPF1Lando(McLaren) 8.5 – Terza vittoria stagionale con ilper il britannico. Il connubio con la MCL38 dal venerdì è stato straordinario, ma in tre circostanze Lando ha rischiato di fare la frittata. Tuttavia, una vittoria importante per il morale e anche per rafforzare la propria candidatura a principale competitors di Max. Max(Red Bull) 8 – Non vince da otto gare econtinua a essere un tabù, ma può uscire dall’abitacolo della RB20 soddisfatto. Sì, perché portarsi a casa un secondo posto va bene, considerate tutte le difficoltà del caso. Il suo margine di vantaggio è ancora molto rassicurante (+52) e a Lando potrebbe non bastare vincere tutte le gare Oscar Piastri (McLaren) 7.5 – Qualifiche non da ricordare, mentre gara molto solida.