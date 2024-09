Padel Cristiano Ronaldo litiga con il figlio | Non ci parliamo…

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Un amore condiviso tra padre eche può sfociare, ogni tanto, in qualche lite.è pazzo per il(e questo è risaputo ormai da tempo), ma in una recente intervista del campione portoghese, oggi in Arabia Saudita, è emerso un particolare certamente divertente. L’asso lusitano ha infatti raccontato dellete con il, che si chiama esattamente come lui, nelle sfide amichevoli giocate in famiglia. Ilfaree il: “Competitivo come me” “Gioco aogni giorno. Io eJr ci arrabbiamo, non ci parliamo da due giorni. Per questo sono contento, anche il piccolo Matteo è un tipo competitivo, questo mi piace. Ciò dimostra che hanno personalità. Sul serio, i miei figli sono proprio come me. Non insegno loro nulla, ma vedono il mio esempio.