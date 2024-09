Oggi il duello a Sesto | Vietate leggerezze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Sfida casalinga (ma aFiorentino) per la Zenith Prato nella terza giornata di andata del girone D di serie D. Vista l’indisponibilità del Lungobisenzio, causa risemina del manto erboso, i bluamarantopomeriggio alle 14.30 ospiteranno al "Torrini", abituale terreno di gioco della Sestese, il Forlì. Un avversario da prendere con le molle, che attualmente si trova a 4 punti in classifica, in seconda posizione dietro alle capolista Tau Altopascio e Cittadella Vis Modena, ma che nelle precedenti due partite ha segnato due reti incassandone soltanto una. "Affronteremo una squadra che, credo, lotterà per la zona play off. Una formazione costruita bene, con dei valori – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Il Forlì attacca con molti elementi in area di rigore, ma difende con tanti uomini.