Manovra il sottosegretario Freni | Gli aiuti alle famiglie sono la nostra priorità Taglio Irpef strutturale

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 settembre 2024 –, quali saranno i capisaldi della legge di Bilancio in cantiere? “Laguardadel Paese – avvisa Federicodella Lega al Ministero dell’Economia e uno dei registi della legge di Bilancio –. I fondamentali dell’economia godono di buona salute: adesso è il momento di trasferire questo trend virtuoso nell’economia reale. Sarà unaresponsabile ma incisiva: la stagione delle misure mordi e fuggi è finita”. Come richiedere il bonus Natale da 100 euro netti. Chi resta fuori dall’una tantum in tredicesima FEDERICOMEF Unastriminzita? “Non servono digiuni autopunitivi dell’ultima ora: lo spazio fiscale è adeguato per intervenire in tutti gli ambiti che riteniamo prioritari, quindi famiglia, imprese, giovani e natalità”.