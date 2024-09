La prima dell’Ironman tra sport e solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) L’alba degli Ironman a Cervia è iniziata ieri alle 7.30 in punto quando gli oltre 3.000 triatleti della ‘lunga distanza’ sono partiti dalla spiaggia libera di Cervia per tuffarsi nelle acque calme e tiepide del mare romagnolo. Quasi duemila persone ad assistere alla emozionante partenza. La corsa che ha dato inizio allaprova non ha deluso le aspettative nella 7° edizione di Ironman Italy Emilia-Romagna, unica data italiana del circuito americano e la più partecipata a livello mondiale.della partenza non è mancato un messaggio di vicinanza: "Forza Romagna". Inoltre, il Comune di Cervia - in collaborazione con i Cerviaman - ha attivato una raccolta fondi a sostegno dei territori vicini alluvionati nei giorni scorsi. La raccolta fondi sarà promossa in vari punti dell’organizzazione, tra cui all’Infopoint dell’organizzazione di Ironman, sulla spiaggia libera.