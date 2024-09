Il Kenya sta per costruire la sua prima centrale nucleare

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 set – Come molti altri paesi africani anche inla domanda di energia è in aumento e la buona notizia è che il 90% dell’energia prodotta proviene da fonti rinnovabili quali l’idroelettrico, il solare, le centrali eoliche e quelle geotermiche. Energia costante e pulita Per il governo keniano però questo non è abbastanza. Si punta infatti ad avere il 100% di energia prodotta da fonti pulite. Ma oltre a questo Nairobi vuole pure che la produzione sia costante anche quando non ci sono sole e vento e per tale motivo ha dato il via libera alla costruzione della sua. I lavori perquestadovrebbero iniziare nel 2027 e terminare nel 2034 per un costo di 3miliardi e mezzo di euro e una volta terminata questaprodurrà 1000 megawatt di elettricità.