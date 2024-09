Il cantiere svedese festeggia i 25 anni e celebra la Torpedo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) J Craft Boats AB, prestigioso costruttore europeo di yacht di lusso, è fiero dire il suo 25°versario in coincidenza con i 15dal debutto dell’iconico modello(in foto), lanciato nel 2009. Interamente realizzata a mano, larappresenta l’eccellenza nel design nautico, combinando eleganza e raffinatezza con prestazioni straordinarie e altissima manovrabilità in ogni condizione marina. È in grado di viaggiare a una velocità superiore a 50 mph (47 nodi) e vanta un’autonomia pari a 300 miglia nautiche. Il suo pozzetto convertibile aperto dispone di due prendisole e può ospitare fino a dodici adulti durante le crociere giornaliere. La cabina di prua accoglie fino a quattro ospiti in lussuosi posti letto.