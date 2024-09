Fonseca inGabbia l’Inter e salva la panchina | il Milan torna a vincere il derby dopo 2 anni | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) Era dal 3 settembre 2022 che ilnon vinceva ilcontro, 6 incontri consecutivi tra Supercoppa, Serie A e Champions League, 14 gol fatti e 2 subiti. Digiuno interrotto questa notte, nel momento peggiore della stagione, spalle al muro, con ladiche traballa come non mai. Reazione d’orgoglio, di nervi, dei rossoneri schierati 4-4-2 dal tecnico portoghese che va all-in e vince il piatto con una squadra più compatta del solito, ancora un po’ insicura su certi meccanismi, ma che ha mostrato la reazione nervosa tanto invocata dai tifosi., forse un po’ scarica dalle fatiche di Champions, ha avuto le sue occasioni ma ha sofferto come mai aveva fatto nelle stracittadine di questi