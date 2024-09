Fiorentina Palladino | Ci siamo tolti un bel peso Non mi aspettavo un Gud così decisivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze, 22 settembre 2024 - Raffaeletira il fiato, stavolta davvero. I tre punti del Franchi sono ossigeno puro per la. In sala stampa il tecnico gigliato parla a cuore aperto. "Ciun, sinceramente si. Questa vittoria è arrivata in maniera difficile, sembrava una partita maledetta.andati sotto e si è complicato tutto. Mi è piaciuto lo spirito di tutti, ho capito di avere un grande gruppo con dei grandi uomini. La dedichiamo al nostro presidente e ai nostri tifosi". Uomini e sistema di gioco da riproporre? "Non vado dritto su un sistema solo. Vi ho detto che posgiocare a tre o a quattro, oggi abbiamo raggiunto la maturità per poter cambiare, ma sto lavorando con la squadra solo da due settimane. Nel primo tempostati timorosi, possbagliare ma voglio più coraggio.