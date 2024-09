Federica Manzon ha vinto il Premio Campiello 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 22 settembre 2024) Venezia - Centouno voti sui 287 espressi dalla Giuria dei Lettori anonimi, considerati anche i 13 che non hanno espresso preferenze. "Tutti per Alma", il romanzo pubblicato da Feltrinelli con cuihaieri sera la 62esima edizione del. “Sono molto contenta di questa vittoria – spiega al Foglio subito dopo le foto di rito e gli abbracci con i suoi cari tra gli applausi del pubblico del Teatro La Fenice. "Visto che è un libro nato nei confini, lo vorrei dedicare a tutte le persone che li hanno attraversati - soprattutto il confine orientale di Trieste - e che lo hanno fatto immaginando e sognando un presente migliore in un momento in cui in quella città, prima ancora che in altre parti di Europa, Schengen è stato sospeso ed è ancora così.