Ecco come ho fatto sesso in ospedale Gino Paoli senza freni e senza censura

(Di domenica 22 settembre 2024)il prossimo 23 settembre spegnerà 90 candeline e quella dell'artista si può dire sia stata un avita intensa, vissuta a tutto tondo. A Repubblica ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ammesso che "rifarei tutto. Gli errori, in particolare. Sono quelli che mi hanno permesso di crescere. Non migliori, se fai sempre le cose giuste. Ho chiesto scusa tante volte. La vita, bisogna mangiarla tutta. Un solo vero rimorso: esser stato indifferente, rispetto al dolore che ho provocato in amore", ha confidato il cantante che non ha però voluto svelare i nomi delle fanciulle ferite. "Non lo dico, tanto lo sapete già. Però sono rimasto amico di chi ho amato: ci sarò sempre per loro".ha poi parlato con sincerità anche di un periodo della sua vita molto difficile. Il cantante ha infatti provato a suicidarsi con un colpo di pistola.