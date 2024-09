D&G | lo show il libro e l’amicizia con Madonna

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 22 settembre 2024) Scrive “Ciao Milano” la super star internazionalesul suo seguitissimo profilo TikTok a corredo di un video su una delle tante terrazze milanesi in zona Isola., al secolo Louise Veronica Ciccone, è volata fin qui per assistere ai prestigiosidi moda che si stanno susseguendo in questi giorni di Fashion Week meneghina. In particolare, per presenziare in prima fila alla sfilata di Dolce&Gabbana dove, nonostante il velo in pizzo che la ricopriva completamente, non è passata inosservata. Un’amicizia lunga più di 30 anni Si tratta della prima volta che la popstar assiste a una sfilata milanese del duo di stilisti, matra i tre nasce nel 1991 e tanto Stefano quanto Domenico hanno sempre espresso ammirazione per la cantante americana e il suo stile.