Chi è Mohamed due assist al debutto in Serie A col Parma|Serie A

(Di domenica 22 settembre 2024) 2024-09-22 12:43:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Anas Hajcontro il Lecce è entrato con la bacchetta magica. Quel ragazzino di 19 anni, tunisino nato a Chieti, ha regalato un pareggio insperato al Parma. Gol segnati? Zero. E quindi? Spieghiamo. L’attaccante, alassoluto inA, è entrato a poco più di venti minuti dalla fine al posto di Hernani: il risultato a Via del Mare era di 2-0 per il Lecce, il classe 2005 si carica la squadra sulle spalle e la partita cambia. Al 93? serve ad Almqvist – gol dell’ex – il pallone per l’1-2, e al 95? ancoraper Hainaut che segna il 2-2 finale. CHI E’è l’uomo copertina della partita, il giocatore che ha cambiato volto al Parma. Il meno atteso. Il più efficace.