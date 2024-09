Ucraina Usa e Regno Unito diranno sì a missili contro Russia | lo scenario

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – Stati Uniti esì all’: Kiev potrà usare ia lungo raggio, forniti dai paesi occidentali, per colpire obiettivi militari in. Il semaforo verde scatterà nelle prossime settimane, secondo lodelineato dal Times, ma la decisione verrà resa nota solo dopo le prime azioni andate a segno. L’, come è noto, da tempo chiede a Washington e Londra l’autorizzazione per utilizzareAtacms e Storm Shadowobiettivi russi. L’uso di armi occidentali è stato approvato dal Parlamento europeo, con una votazione nella quale molti europarlamentari italiani hanno detto ‘no’. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un prestito da 35 miliardi: il denaro, tra l’altro, potrebbe consentire all’di avviare la produzione di armi a lungo raggio.