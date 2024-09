Ucraina dall’Ue il maxi prestito da 35 miliardi a Kiev | il piano di von der Leyen

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – Come primo atto politico dopo aver presentato la squadra dei nuovi commissari a Strasburgo, la presidente della Commissione Europea Ursula von derè volata adal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per annunciare un nuovoal Paese invaso dalla Russia. L’esecutivo Ue ha proposto due cose: anzitutto, vuole istituire un meccanismo di cooperazione sui prestiti per l’che supporterà i partner del G7 e l’Unione nell’emissione di crediti fino a 45di euro (50 milioni di dollari, come concordato nel summit dei Sette del giugno scorso in Puglia). Come contributo dell’Ue a questo schema, propone anche uneccezionale di assistenza macrofinanziaria (Amf) per un valore massimo di 35di euro, a copertura parziale della quota che gli Usa potrebbero versare più avanti (20di dollari).