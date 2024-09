Sognare di cadere di essere inseguiti o di ritrovarsi nudi in un luogo pubblico? L’esperta spiega cosa c’è dietro i sogni più comuni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Perchéamo determinate situazioni in modo diffuso? Volare, per esempio, è una sensazione che molti hanno sperimentato, in sogno va da sé (o a bordo un un velivolo). Il Daily Mail ha pubblicato un lungo articolo dove la dottoressa Deborah Lee, esperta del sonno di Dr Fox Online Pharmacy,il lato inconscio che si nascondealcuni deipiùDIQuesto tipo di sogno, secondo Lee, è associato all’impotenza e alla paura di fallire. “Potrestidise hai paura di fallire, se sei preoccupato di non raggiungere i tuoi obiettivi al lavoro o di perdere dei soldi”. Il neurologo austriaco Sigmund Freud aveva collegato il sogno di una caduta alla perdita di una relazione sessuale.