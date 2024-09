Scatta le Gelosia Grande Fratello | Shaila Reagisce Male!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) Scenata dinella Casa del: Lorenzo si mostra possessivo, macon fermezza. Ecco cosa è successo! Nella Casa del, a pochi giorni dall’inizio, si è già accesa una prima polemica. I protagonisti? Lorenzo Spolverato e l’ex velinaGatta. Tra loro, il pubblico aveva percepito una forte sintonia, alimentando il desiderio di vedere nascere una possibile relazione. Tuttavia, il clima amichevole ha subito una brusca virata quando Lorenzo ha manifestato un’inattesa. Durante una conversazione privata, Lorenzo ha espresso il suo fastidio per alcuni atteggiamenti scherzosi dicon gli altri concorrenti, in particolare con Javier. Le sue parole hanno rivelato una crescente insicurezza: si è detto infastidito nel vederla parlare in modo affettuoso con gli altri.