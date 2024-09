Rombano i motori al crosspark Monterosato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Riflettori importanti quelli che sono stati puntati nei giorni scorsi sullo storico crossodromo deldi Fermo, per la prima Finale del campionato italiano motocross junior 2024 by Racestore per le categorie 125, junior, cadetti e senior. Una due giorni ricca di emozioni che è andata in archivio con le vittorie di Francesco Bellei nella 125, di Andrea Uccellini nella Senior, di Pietro Riganti nella Junior e di Roko Ivandic nei Cadetti. Il tutto con la regia della Federazionestica Italiana, il patrocinio del Comune di Fermo ed il coordinamento a livello locale del motoclub Ippogrifo del presidente Giovanni Braconi, che hanno curato l’allestimento di un evento sportivo che nell’impianto, di cui è titolare Giampiero Properzi, ha ospitato in due giorni circa 200 piloti provenienti da diverse regioni italiane.