Invece di buttare soldi per punire le occupazioni non sarebbe meglio aumentare le case?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) di Claudio Trevisan Le persone che occupano le abitazioni illegalmente di solito sono quelle in condizioni di disagio economico, causa mancanza di lavoro o sottopagati, che non possono pagare l’affitto. Inoltre, ci sono gruppi organizzati (di estrema destra) o movimenti sociali (di estrema sinistra) che occupano edifici abbandonati principalmente per protestare contro la mancanza di abitazioni per le famiglie povere italiane (estrema destra) e per le persone povere in generale (estrema sinistra) utilizzando gli edifici per fornire un rifugio a una parte dei senza casa (così evitano di dover dormire all’addiaccio). Secondo me è assurdo che le persone senza redditi e senzasiano costrette a chiedere l’aiuto di gruppi di estrema destra/sinistra.