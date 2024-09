Gerardina Trovato chi era la mamma Agata Russo | Mia madre mi ha distrutta psicologicamente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024), notevolmente dimagrita, ha confessato di aver passato degli anni molto bui e di esserne uscita grazie alla solidarietà degli abitanti di Portopalo di Capopassero dove si è trasferita: “Da dodici mesi sono viva grazie alle persone di Portopalo di Capopassero dove mi sono trasferita, ci sono delle persone meravigliose che quando vedono che crollo a terra mi riempiono di cose da mangiare, io ho la mia dignità e non chiedo, sono loro che mi invitano”ha pubblicato in tutto tre album di inediti, ha collaborato con Andrea Bocelli al brano Vivere, nel 2005 ha partecipato per due settimane al talent show televisivo “Music Farm”. Era riapparsa nel 2009 per sparire di nuovo nel 2016 con il singolo Energia Diretta. Si parlò di nevrosi ossessiva depressiva che la costrinse a letto per mesi, incapace a uscire di casa.