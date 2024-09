Deadpool & Wolverine supera The Avengers | è il quinto film del MCU con il maggior incasso di sempre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 settembre 2024)ha appena raggiunto un altro grande traguardo al botteghino,ndo un altro record di incassi per undel MCU.ha appena raggiunto un altro grande traguardo al botteghino. Con oltre 622 milioni di dollari in patria, il trequel dei Marvel Studios in versione R-Rated supererà oggi Thee diventerà iltratto dai fumetti con ildi. Si collocherà quindi dietro: Infinity War, Black Panther, Spider-Man: No Way Home e: Endgame al primo posto. Si tratta di un risultato incredibile pered è la prova che i discorsi dell'anno scorso sulla "stanchezza da supereroi" da parte deii detrattori del genere erano troppo prematuri e velleitari.