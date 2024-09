Darmian in ballottaggio con Dumfries per Inter-Milan | Inzaghi rinuncia al talismano?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Matteosi giocherà con Denzeluna maglia da titolare in(domani ore 20.45), derby di andata della stagione 2024/25. Simonealle prese col dubbio sere o meno al suo. PRIMA VOLTA CON – Simoneha pochi dubbi in vista della formazione da schierare domani in. Ma uno di questi riguarda la fascia destra. Le indiscrezioni della vigilia vedono Denzelin netto vantaggio per una maglia dal primo minuto. Tuttavia il tecnico nerazzurro conferma di non avere ancora deciso. Se le cose rimanessero così, sarebbe la prima presenza da titolare in stagione per l’olandese (vicino al rinnovo). Mentre sarebbe la prima panchina per Matteo, uno dei fedelissimi di. Oltre che ‘’ della squadra, come confermato dai compagni nel film “. Due stelle sul cuore”, al cinema in questi giorni.