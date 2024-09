Cani di tutte le razze pronti a sfilare in pedana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Quattrozampe protagoniste in Cascina Grande. Domani va in scena la terza edizione dell’evento dedicato al benessere degli animali promosso dall’amministrazione comunale. L’iniziativa è organizzata in sinergia con le associazioni ambientaliste e animaliste del territorio. Anche quest’anno, nel corso della mattinata si svolgerà la tradizionale sfilatana dedicata a esemplari di ogni razza, età e taglia. I partecipanti saliranno in passerella per farsi conoscere dal pubblico e sottoporsi al giudizio della giuria che premierà il cane più buffo, il più elegante e persino quello con la miglior somiglianza al padrone.