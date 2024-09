Alluvione il ministro Musumeci | Non si confonda la ricostruzione con la cura ordinaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 –, un’dopo l’altra. Non siamo ancora preparati. È così? “È così. Siamo arrivati impreparati all’appuntamento con il cambiamento climatico, che ha esasperato una condizione di fragilità e vulnerabilità gia nota del territorio nazionale. Così come da sempre si susseguono le alluvioni. E continueranno ad esserci. Non possiamo certo evitarle, ma ridurne gli effetti sì. E per farlo serve la prevenzione strutturale. Purtroppo, noi italiani non siamo un popolo propenso alla prevenzione”. 20–09-2024-lugo -strade allagate . aiuti e persone via fossa , via estensi e altre strade Impossibile recuperare in un anno ritardi che hanno origini più antiche. Il governo non poteva fare qualcosa in più? “Quando parliamo di prevenzione facciamo attenzione a non confondere attività stra