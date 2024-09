Zafferano in cucina come utilizzarlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024) Considerato solitamente una spezia orientale, loè in realtà largamente presente anche in Italia, dove viene ormai coltivato in diverse regioni. Per questo motivo, si è fatto pian piano spazio nella nostra, diventando spesso un ingrediente fondamentale di piatti tipici della tradizione italiana –non citare il famosissimo risotto allo? Scopriamo allora qualcosa in più su questa spezia, daviene coltivata al suo impiego in. Cos’è lo(e quanti tipi ce ne sono) Loè una spezia che si ricava dalla pianta Crocus sativus, appartenente alla famiglia delle Iridacee: si tratta di un arbusto che può raggiungere i 20-30 cm di altezza, producendo ciascuno fino a quattro fiori. All’interno di essi, si possono notare tre stigmi dal color cremisi.